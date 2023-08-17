رويترز: اشتباكات طرابلس قضت على آمال تخفيف حدة الصراع والفوضى في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إن أعمال العنف التي شهدتها طرابلس اليومين الماضيين وأودت بحياة 55 شخصًا، قضت على أي أمل بتخفيف عقد من الصراع والفوضى في ليبيا، التي كثيرًا ما عرقلت إنتاج النفط في دولة أوبك وجعلتها نقطة انطلاق كبيرة، للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وأضافت، أن عبد الحميد الدبيبة وحكومته المؤقتة للوحدة الوطنية، سعى إلى توطيد سلطته من خلال الصرف على المنح الاجتماعية والبنية التحتية، ومع ذلك لا تزال ليبيا ممزقة بفعل الفصائل المسلحة التي تتنافس على السلطة.

واندلع القتال يومي الإثنين والثلاثاء عندما ألقى جهاز الردع، القبض على آمر اللواء 444 قتال، أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة، الخاضع لسيطرة الردع.

ويشغل جهاز الردع ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى، مناصب شبه رسمية، وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل بصفتها قوات أمن بزيٍّ رسمي، لكن لم تعلن السلطات القضائية عن أي مذكرة توقيف بحق آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة لشرح اعتقاله.

وقالت رويترز، “لا يبدو أن أي زعيم سياسي قادر على إخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة الدولة أو تقديم حل دائم للصراع الأوسع”.