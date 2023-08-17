حكومة الوحدة تنفي تأجير أو تحويل ميناء الخمس لقاعدة عسكرية

أخبار ليبيا 24

نفى الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اليوم الخميس، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري.

وقال حمودة، في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.

وأضاف، كما نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة، لافتًا إلى أن أي تعدٍ على المرافق العامة سيعرض الجميع المساءلة القانونية.

وقال حمودة، “إن توجه الحكومة يؤكد ويعزز دور ميناء الخمس التجاري، وأن هناك خطة لتطوير الميناء لزيادة التبادل التجاري مع دول أخرى وكذلك التنمية المكانية لمدينة الخمس وليبيا أجمع”.

تأجير الميناء لتركيا

يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية والبرية التركية.

وقالت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” إن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن إنشاء القاعدة سيحمي المياه الإقليمية التركية وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

والتقى وفد وزاري من حكومة الوحدة، أعضاء المجلس البلدي الخمس، وأعيان ووجهاء المدينة، والأربعاء نفى المجلس البلدي الخمس نفى ما تم تداوله بشأن ميناء الخمس البحري. وقال إن بعد “تواصله بالجهات المعنية ذات الاختصاص أكدت عدم مصداقية هذا الخبر وأنه خبر مزيف لا أساس له من الصحة”.