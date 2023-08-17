تُهم تطال تونس لاستحواذها على منح مجابهة انهيار الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهمَ رئيس «المنظمة الوطنية لرواد الأعمال»، ياسين قويعة، الدولة التونسية بالاستحواذ على المنح والتمويلات المقدمة لرعاية الأعمال ومجابهة الأزمة الاقتصادية.

وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن المنظمة قولها: «إن التمويلات التي تلقتها الدولة من شركائها والمانحين الدوليين لمساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى مستحقّيها، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من آثار أزمة اقتصادية عميقة تجتاح البلاد» بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت تونس من الحصول على قرضٍ؛ لتمويل إمدادات الحبوب

وزارة الاقتصاد التونسية؛ قالت إن بنك التنمية الأفريقي أقرض تونس 87 مليون يورو أي ما يعادل 97.5 مليون دولار؛ بهدف تمويل إمدادات الحبوب ودعم البنية التحتية لتخزينها.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ نقلت وكالة رويتر عن مصادرها في الاتحاد الأوروبي، بأن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو شريطة وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكالة رويترز للأنباء، أوضحت أن التكتل مستعد للإقراض ولكن محادثات أخرى ستُجرى، في الربع الثالث، وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطاً تشمل خفض الدعم، وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّ التكتل سيخصص 100 مليون يورو لتونس، بهدف مكافحة الاتجار في البشر، وتعزيز الاستثمار والتجارة في تونس.