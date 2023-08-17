تكالة يتسلم من المشري رئاسة مجلس الدولة

أخبار ليبيا 24

جرت، اليوم الخميس، مراسم التسليم والتسلّم بين رئيسي مجلس الدولة السابق، خالد المشري، والحالي محمد تكالة بحضور نائبي الرئيس، مسعود عبيد، وعمر خالد.

وحضر مراسم التسليم رئيس وأعضاء لجنة التسليم المكلفة. وقال مجلس الدولة إن مراسم التسليم والتسلّم جرت في أجواء ودية تشفّ عن إيمان راسخ بالديمقراطية والتداول على السلطة سلميا، كما تظهر روح المسؤولية والحرص على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للبلاد.

وكان مجلس الدولة قد انتخب في 06 أغسطس الجاري، محمد تكالة رئيسًا للمجلس بعد فوزه بـ67 صوتًا مقابل 62 صوتًا لخالد المشري من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.