بلدية عين زارة تطالب المتضررين من الاشتباكات بفتح محضر لحصر الأضرار

أخبار ليبيا 24

طالبت بلدية عين زارة، اليوم الخميس، المواطنين المتضررين من الاشتباكات التي حدثت اليومين الماضيين بالإسراع بفتح محضر واستلام الإفادة من مركز الشرطة ثم التواصل مع البلدية بشكل عاجل جدًا.

وأكدت البلدية، أن لجنة حصر الأضرار المشكلة بناء على تعليمات رئيس الحكومة باشرت عملها.

وكانت بلدية عين زارة مسرحًا لقتال عنيف اندلع يومي الإثنين والثلاثاء، عندما ألقى جهاز الردع، القبض على آمر اللواء 444 قتال، أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة، الخاضع لسيطرة الردع.

ويشغل جهاز الردع ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى، مناصب شبه رسمية، وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل بصفتها قوات أمن بزيٍّ رسمي. وأدت الاشتباكات إلى تعرض منازل المدنيين للأضرار.