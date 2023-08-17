بعد توقفها بسبب الاشتباكات.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، استئناف امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبتي التربية والتعليم في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

ويأتي استكمال الامتحانات في البلديتين بعد تأجيلها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في أعقاب احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة.

غير أن الأمور بدأت تتجه إلى الهدوء بعدما أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم محمود حمزة إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.

ولفت مراسلنا إلى أن عملية تسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة كانت بحضور حكماء وأعيان سوق الجمعة.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.