بسبب الاشتباكات.. دمار كبير يلحق بمبنى كلية الهندسة بجامعة طرابلس

أخبار ليبيا 24

تعرض قسم الهندسة النووية التابع لكلية الهندسة بجامعة طرابلس إلى ضرر بالغ جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة في اليومين الماضيين في أعقاب احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة.

وأظهرت صور متداولة دمارا واسعا لحق بقسم الهندسة النووية، حيث تهدمت عواميد المبنى فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

كما أظهرت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماع إطلاق قذائف الدبابات من قبل قوة الردع من داخل الحرم الجامعي، رغم الصبغة الرسمية التي مُنحت لكل من اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع وجهاز الردع التابع لوزارة الداخلية، إلا أنهما أكدا على أنهما لا يمتثلان لأية أوامر سواء من رئاسة الحكومة وزارة الدفاع والداخلية أو عن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.