الكهرباء تنتهي من إصلاح الأعطال الناتجة عن اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح كافة الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.

وقالت الشركة، إن فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة البارحة حتى مساء اليوم على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات البارحة، مسببة أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية.

وتضررت من الاشتباكات محطة البث المرئ ومحطة مدخل الطبي الخلفي ومحطة عمارات الرقابة ومحطة مكتب الشركة.

واندلعت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.