العربية لحقوق الإنسان تطالب الرئاسي بملاحقة مجرمي الحرب خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة

أخبار ليبيا 24

أكد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في طرابلس ومنتهي القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عضوي المنظمة عبدالمجيد الكوت وجمال الشعاب مناقشة ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الحرب التي اندلعت بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ملف الانتخابات ومعالجة بعض أوجه القصور بالجوانب الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، والدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.