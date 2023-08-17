الصومال تدعو للتكاتف لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، جميع فئات ومكونات المجتمع بالمشاركة في ما اسماهُ «الحرب ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية».

وقال بري، وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أشار إلى ضرورة محاربة حركة الشباب المتطرفة قائلاً إن «البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم، للقضاء على فلول الإرهاب من البلاد» على حد قوله.

وفي وقاٍ سابق.. قُتل 5 من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية مخططة بولاية غلمدغ الصومالية.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قال إن «قوات الجيش في طريقها لتحرير المنطقتين المتبقيتين في ولاية غلمدغ من عناصر حركة الشباب، واستعادة السيطرة عليها قريباً» بحسب بيان للحكومة الصومالية.

وأضاف الرئيس.. «جرى في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية تحرير العديد من المناطق في ولايتي هيرشبيلى وغلمدغ، مشيرًا إلى أن أهالي ولاية غلمدغ لعبوا دوراً كبيراً في عمليات تحرير البلاد من الإرهابيين» على حد قوله.

وفي مطلع يوليو.. قُتل 40 عنصرًا من حركة «الشباب»، بينهم قياديون، في عملية عسكرية بجنوب الصومال.