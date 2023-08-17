الزغيد: النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه

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أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه.

وشدد الزغيد – المبعوث الرسمي لرئيس مجلس النواب – خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية للنهر الصناعي أحمد الديب أن النهر الصناعي هو المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا.

وطالب عضو النواب بإعداد مذكرة تفصيلية لتسليمها لرئاسة مجلس النواب مثنيًا على كافة جهود مستخدمي الجهاز وشركات التابعة لها.

وبحث الزغيد مع الديب الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الحالي والمستقبلي.

كما قدم رئيس اللجنة الإدارية شرحاً وافياً على مكونات ومنظومات المشروع ، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية مائية متكاملة.

وتطرق الحديث حول تفعيل قانون التمويل رقم 10لسنة 1983م وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021.

وتم التأكيد على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، قد يضطر الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات.

وأشارت اللجنة الإدارية ، إلى أن تكاليف الإصلاحات أصبحت مكلفة جداً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز.