الزرقاء : استبعد تراجع “تكالة” عن كافة ما أقره ” المشري” بشأن إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، إنه يستبعد تراجع رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” عن كافة ما أقره مجلسه خلال رئاسة “خالد المشري” الرئيس السابق للمجلس.

وأوضح الزرقاء في تصريحات صحفية أن اعتماد مجلس الدولة لتعديل المادة “13” للإعلان الدستوري، أو لخريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، تم في جلسات صوّت عليها الأعضاء، وليس بناء على قرار من المشري، ليتم نقضها برحيله.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد أنه تواصل مع “تكالة” عقب فوزه، وأبدى استعداده للتفاهم من أجل إجراء الانتخابات.

وذكر الزرقاء أن رئيس المجلس الأعلى يسعى في الفترة الراهنة لتكثيف جهوده لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسه حيال كافة النقاط الخلافية التي أثارت انقساما خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيتم التوافق بين المجلسين بشأن التعديلات التي طالب البرلمان مؤخرا بإدخالها على بعض بنود القوانين الانتخابية، ثم يستكمل المجلسان إجراءات تنفيذ خريطة الطريق، بالتمهيد لإجراء الانتخابات خلال 240 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان للقوانين، والعمل على تشكيل حكومة جديدة.