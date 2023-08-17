ما يؤكد نيته بعدم ترك منصبه .. الدبيبة: الله وحده من يجعلني أترك مكاني

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قال رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة: “والله لا يوجد شخص يجعلني أترك مكاني، الله وحده من يستطيع ولكن البشر لا، في تصريحات غير مسبوقة، وبما يؤكد انعدام نيته في ترك منصب الحكومة” .

جاء ذلك على هامش لقاء الدبيبة أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وتابع: لم أتصور أن أتولى منصب رئيس الحكومة، ولكن المُلك من الله يعطيه من يشاء. مردفا: الله ساعدني في بداية المشوار، لأنني كنت صادقًا معكم منذ البداية، ومستمر في مهمتي التي كلفني بها ربي!!

وشدد الدبيبة، “بناتي يعشن في الخارج، و انزعجوا أثناء زيارتهم حاليا، من ضرب الصواريخ والاشتباكات، كما أن زوجتي وأصهاري قلقون بشأني، وأحفادي تحدثوا معي باللغة الإنجليزية من الخارج، وقالوا لي إن المليشيات تتعارك مع بعضها البعض”، بنص حديثه.