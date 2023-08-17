البركي: كان على الدبيبة إنفاق المليارات على قطاع التعليم والصحة بدلاً من تسليح الميليشيات لقتلنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت الباحثة المتخصصة في دراسات الأمن والهجرة، الدكتورة ريم البركي، على الاشتباكات الأخيرة بين قوات الردع ولواء 444 قتال التابعين لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس والتي خلفت أكثر من 55 قتيلا وخسائر مادية كبيرة في منازل المدنيين.

وتحسرت البركي في منشور عبر حسابها على “إكس كورب” على الدمار الذي لحق بجامعة طرابلس، قائلة: «مشاهد مؤلمة لا أرى أي فرق بينها وبين دمار داعش لجامعة بنغازي خلال 2014-2017».

وأضافت الباحثة أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والتي وصفتها بـ «بحكومة الأمر الواقع منتهية الصلاحية» «فشل في كل شيء، حتى في المحافظة على صرح الجامعة الكبير للشباب كما تسلمه».

وتابعت البركي: «كان من المفترض على حكومة الدبيبة إنفاق المليارات على قطاعات التعليم والبحوث والصحة، بدلًا من إنفاقها لتعزيز وتسليح الميليشيات لقتل الليبيين».

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع فيديو لدبابات تابعة لقوات الردع داخل الحرم الجامعي وهي تقوم بإطلاق الصواريخ، ما دعا إدارة الجامعة تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري.