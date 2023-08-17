استقرار الطقس وتحذيرات من وجود تيارات ساحبة بالبحر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استقرار في العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز لا تغيير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (29–33)مْ، وما بين(34–39)مْ على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي، بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(39–42)مْ، مع تكاثر للسحب أحيانا على أقصى مناطق الجنوب الغربي.

احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

وحذر المركز المصيفون على شاطئ البحر من أخذ الحيطة والحذر خاصة فترة ما بعد الظهر والمساء هذا اليوم، ويوم الغد على طول الساحل .