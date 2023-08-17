إيكواس تقول إنها مستعدة للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية

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قال مسؤول كبير لقادة الجيش الذين اجتمعوا في غانا، اليوم الخميس، لمناقشة تفاصيل القوة الاحتياطية، إن مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لعكس انقلاب هناك، وفق رويترز.

وأطاح ضباط عسكريون في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة والإيكواس والقوى الغربية لإعادته إلى منصبه، مما دفع رؤساء دول غرب إفريقيا إلى إصدار أوامر بتشكيل القوة الاحتياطية.

وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه في حالة فشل كل شيء، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا مستعدة للاستجابة لنداء الواجب”.

وقال لوزراء الدفاع المجتمعين من الدول الأعضاء “بكل الوسائل المتاحة، سيتم استعادة النظام الدستوري في البلاد”. وأشار إلى عمليات الانتشار السابقة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غامبيا وليبيريا وأماكن أخرى كأمثلة على الاستعداد.

وتخشى الدول الغربية من أن المجلس العسكري قد يحذو حذو مالي المجاورة، حيث طردت الحكومة العسكرية القوات الفرنسية وبدلاً من ذلك دعت مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، التي رحبت بالانقلاب في النيجر.