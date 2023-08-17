أخبار ليبيا 24

أكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح مراسلنا أن قوة من اللواء 444 قتال اتجهت إلى مقر جهاز الدعم والاستقرار في منطقة أبوسليم لاستلام آمر اللواء محمود حمزة.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.

ولفت مراسلنا إلى أن عملية تسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة كانت بحضور حكماء وأعيان سوق الجمعة.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.