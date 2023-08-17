أوكرانيا شحنت 8 ملايين طن من الحبوب عبر ميناء «كونستانتا»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفتْ سلطة ميناء كونستانتا الروماني، أن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء، في الشهور الـ7 الأولى من العام الحاليّ.

السلطة صاحبة الميناء المُطل على البحر الأسود، أوضحت لوكالة رويترز للأنباء أن هذه الشحنات تتزامن مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.

وفي وقتٍ سابق.. تجاوز محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام التوقعات؛ بما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022 بفضل أحوال الطقس.

وزارة الزراعة الأوكرانية؛ توقعتْ أن يصل محصول الحبوب في 2023 إلى نحو 56.4 مليون طن أو بما يزيد بنحو 2% عن العام الماضي.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ اطلقت وزارة الدفاع الروسية طلقات تحذيرية تجاه سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود، كانت في طريقها إلى أوكرانيا.

الوزراة؛ وفي بيانٍ لها أوضحتْ أن السفينة الدورية «فاسيلي بايكوف» أطلقت طلقات تحذيرية تجاه السفينة «سوكرو أوكان» بعدما لم يمتثل قبطانها لأمر بالتوقف للتفتيش، مشيرةً إلى أن السفينة «سوكرو أوكان» كانت في طريقها إلى ميناء إزميل الأوكراني، وتم إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة أوتوماتيكية لإجبار السفينة على التوقف؛ وفقَ ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.