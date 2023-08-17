أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط مصريًا سرق مبلغًا ماليًا من سيارة مواطن

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط شخص مصري الجنسية قام بسرقة 4000 دينار من سيارة مواطن.

وأفادت مديرية الأمن أن المتهم قام بسرقة المبلغ من سيارة المواطن أثناء تأديته لصلاة الجمعة بمسجد البيلاح بمنطقة بوعطني.

وأشارت إلى أنه بعد أن تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول قام بسرقة المبلغ أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات توجهوا إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات وعند وصولهم تمت مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب منه.

وبينت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لتحديد هوية الفاعل وتحديد مكان إقامته وتم انتقال أعضاء التحريات إلى محل إقامة الشخص المطلوب ولم يجدوه.

وذكرت أنه تمت مراقبة الأماكن التي يتردد عليها وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه بالقرب من محل سكنه وتم الانتقال به إلى المركز.

ولفتت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ك.ع.ع من مواليد 1988 مصري الجنسية واعترف بسرقة المبلغ سالف الذكر والتصرف به وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.