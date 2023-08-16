 200 مليون دولار..أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية  لأوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»

وأضاف بلينكن.. أن حزمة المساعدات الجديدة، تأتي من «سلطة السحب الرئاسية المصرح بها سابقا»،

وأردف بالقول.. «إن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت أمريكا عزمها تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وزارة الدفاع الأميركية؛ أوضحت أن المساعدات تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى، وقالت إن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية، على حد قولها.

وبحسب البيان.. تشمل المساعدات أربع منظومات دفاع جوي طراز «ناسامز» مع ذخائرها، وصواريخ تاو المضادّة للدروع، ومدافع عيار 152 ملم ومسيّرات، إضافة إلى أنظمة مضادة للمسيّرات وآليات مختلفة، وفقَ ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق.. دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى إمداد قواته بالأسلحة.