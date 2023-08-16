ميناء الخمس..الدفاع والصناعة التركية: تركيا استأجرت ميناءً ليبيًا 99 عام

16 أغسطس، 2023 1:25 م
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أخبارليبيا24

أعلنت صناعة الدفاع والصناعة التركية أن تركيا استأجرت ميناء مدينة الخمس البحري لمدة 99 عاما.

وأوضحت صناعة الدفاع أنه سيتم تسليم الميناء للقوات البحرية التركية والقوات البرية، مشيرة إلى أن ميناء الخمس ليس للشركات.

وأشارت صناعة الدفاع والصناعة التركية إلى أن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

وأضافت صناعة الدفاع أن تأجير الميناء سيمنع التعدي على المياه الإقليمية التركية ، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.

وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

16 أغسطس، 2023 1:25 م
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