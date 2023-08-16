ميناء الخمس..الدفاع والصناعة التركية: تركيا استأجرت ميناءً ليبيًا 99 عام

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أعلنت صناعة الدفاع والصناعة التركية أن تركيا استأجرت ميناء مدينة الخمس البحري لمدة 99 عاما.

وأوضحت صناعة الدفاع أنه سيتم تسليم الميناء للقوات البحرية التركية والقوات البرية، مشيرة إلى أن ميناء الخمس ليس للشركات.

Türkiye, Libya da bir limanı 99 yıllığına kiraladı! Özet; Khoms Limanı şirketlere değil

Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara kuvvetlerine verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri üs kuracak. Türk Kara sularına karşı da önleyici, aynı zamanda da ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak. pic.twitter.com/EOMEFAphnW — Sanayi ve Savunma 🇹🇷 (@SanayiSavunmaTR) August 15, 2023

وأشارت صناعة الدفاع والصناعة التركية إلى أن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

وأضافت صناعة الدفاع أن تأجير الميناء سيمنع التعدي على المياه الإقليمية التركية ، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.

وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.