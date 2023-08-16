مقتل 5 عناصر من حركة الشباب – الإرهابية في الصومال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل 5 من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية مخططة بولاية غلمدغ الصومالية.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قال إن «قوات الجيش في طريقها لتحرير المنطقتين المتبقيتين في ولاية غلمدغ من عناصر حركة الشباب، واستعادة السيطرة عليها قريباً» بحسب بيان للحكومة الصومالية.

وأضاف الرئيس.. «جرى في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية تحرير العديد من المناطق في ولايتي هيرشبيلى وغلمدغ، مشيرًا إلى أن أهالي ولاية غلمدغ لعبوا دوراً كبيراً في عمليات تحرير البلاد من الإرهابيين» على حد قوله.

وفي مطلع يوليو.. قُتل 40 عنصرًا من حركة «الشباب»، بينهم قياديون، في عملية عسكرية بجنوب الصومال.

وكالة الأنباء الصومالية، أفادت اليوم الأحد بمقتل 40 عنصراً من حركة «الشباب» إثر عملية نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة ولمرو الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مديرية أفمدو التابعة لمحافظة جوبا السفلى، مشيرةً إلى أن العملية أدت إلى تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لحركة «الشباب» وفقَ الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت الحكومة الصومالية، مقتل 44 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية جنوب البلاد في عملية استخباراتية بدعم دولي.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان: «المخابرات الصومالية نفذت بالتعاون مع شركاء دوليين عملية مخططة استهدفت تجمعا لمسلحي حركة الشباب الإرهابية»