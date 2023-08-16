مستشفى غريان المركزي يرسل مساعدات لمستشفيات طرابلس

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أكدت وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الأربعاء، أن مستشفى غريان المركزي التعليمي سلم مساعدات طبية لمستشفيات طرابلس.

ونقلت “وال” عن مدير عام مستشفى غريان، خالد زويط، قوله: “إن المساعدات تتمثل في مستلزمات طبية تخدم الطوارئ”، مضيفا إن عملية التسليم كانت بالتنسيق مع غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة.

وذكر، زويط، إن إدارة مستشفى غريان المركزي التعليمي في تواصل مستمر مع غرفة الطوارئ بمستشفى شارع الزاوية برئاسة (رمضان بوجناح) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، وعضوية وكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان، ووكيل شؤون المستشفيات.