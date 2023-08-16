مركز الامتحانات يؤكد استئناف امتحانات الدور الثاني بالثانوية في عين زارة وسوق الجمعة غدا

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني للامتحانات استئناف امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية يوم غد الخميس بمراقبتي تعليم عين زارة وسوق الجمعة.

وكان المركز قد أعلن تأجيل الامتحانات بمراقبتي التربية والتعليم ببلديتي عين زارة وسوق الجمعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الاشتباكات المسلحة.

وذكر أن امتحانات المواد التي تم تأجيلها سترحل إلى آخر يوم في الامتحانات.

وشهدت طرابلس اليومين الماضيين أعمال عنف، تركزت في عين زارة وسوق الجمعة، نتيجة للقتال الذي دار بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وهما قوتين تابعتين لحكومة الوحدة.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.

كما أدت الاشتباكات إلى تعطيل الامتحانات ببلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.