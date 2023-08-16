مدير أمن طرابلس: الحالة الأمنية في طرابلس “جيدة ومستقرة” بعد انتهاء الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

قال مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اليوم الأربعاء، إن الحالة الأمنية في المدينة “جيدة ومستقرة” بعد انتهاء الاشتباكات التي جرت خلال اليومين الماضيين.

وأجرى مدير أمن طرابلس جولة تفقدية مع رئيس حكومة الوحدة ووزير الداخلية للوقوف على الأوضاع داخل طرابلس، بعد إعلان الانتهاء من الاشتباكات بين اللواء 444 قال وجهاز الردع.

وقرر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تشكيل غرفة أمنية تعمل على نشر عناصر من هيئة الشرطة لاستتباب الأمن داخل العاصمة.

وانتشرت صباح اليوم دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي في مناطق طريق الشوك والفرناج ومدخل جامعة طرابلس والمناطق المجاورة لها وذلك لحفظ الأمن، وفق بيان للداخلية.

وعاشت طرابلس اليومين الماضيين أعمال عنف نتيجة للقتال الذي دار بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وهما قوتين تابعتين لحكومة الوحدة.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.