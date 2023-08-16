لنقي: أحداث طرابلس دافع للجماعات المسلحة للتمترس في مواقعها و المحافظة عليها

أخبارليبيا24

توقع عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن تكون أحداث طرابلس دافعًا للجماعات المسلحة للتمترس في مواقعها و المحافظة عليها.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”هل ستنتهي الأزمة بمجرد وقف القتال بين الردع و ثلاث أربعات و تسليم آمرها محمود حمزة إلى جهة محايدة ، وهل يهنئ الدبيبة؟؟”.

وتابع عضو المجلس :”لا أعتقد بل ستكون هذه الوقائع دافع للجماعات المسلحة للتمترس في مواقعها و المحافظة عليها حياة أو موت بالنسبة إليهم”.

وختم لنقي تغريدته بالقول :”الوضع السياسي الذي لا رأس له لن يترك هكذا”.

وكان اللواء 444 قتال، وافق الثلاثاء، على وقف العمليات العسكرية مؤقتًا، شريطة عدم الانسحاب من مواقعه والمقار التي سيطر عليها خلال الاشتباكات مع جهاز الردع في طرابلس، وفق ما أكده مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24.

يأتي ذلك بينما طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الفريق محمد الحداد، بالتدخل لوقف الاشتباكات في طرابلس المندلع منذ يوم الإثنين بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.