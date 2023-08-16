قيادة كتائب ثوار مصراتة تعلن حالة النفير إزاء الاشتباكات بطرابلس

16 أغسطس، 2023 1:40 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت قيادة كتائب ثوار مصراتة حالة النفير لكافة كتائب الثوار، إزاء الاشتباكات بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال في طرابلس.

وحمل القيادة، في البيان، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية فض النزاع وإخراج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات.

وقال البيان إنه “في حال فشل الرئاسي والحكومة في فض النزاع سنكلف قوة عسكرية من الثوار لفعل ذلك”. وأكد على أن “حكومة الوحدة تتحمل مسؤولية توغل التشكيلات المشرعنة التي أصبحت تصنع القرار”.

وطالب البيان الأهالي في طرابلس الخروج إلى الساحات في مظاهرات عارمة لرفض الأعمال الإجرامية.

 

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16 أغسطس، 2023 1:40 ص
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