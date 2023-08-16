في أول تعليق سعودي على اشتباكات طرابلس.. الخارجية السعودية تدعو كافة الأطراف لضبط النفس

أخبار ليبيا 24

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي؛ بما يحافظ على المكتسبات الوطنية، مطالبة أيضًا بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.