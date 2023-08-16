عجز الميزانية المغربية يفوق 29 مليار درهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.

من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل؛ وافق البنك الأفريقي للتنمية على اتفاق مشاركة في المخاطر بـ 70 مليون دولار مع البنك الشعبي المركزي في المغرب.

بيانات حكومية أوضحت أن هذا الاتفاق يهدف لتطوير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة البنوك الأفريقية وعملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدتها للحصول على أدوات تمويل التجارة.