طيران البراق يعلن استئناف رحلاته من مطار معيتيقة بعد توقف الاشتباكات بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة طيران البراق، أنها ستستأنف تسيير رحلاتها من مطار معيتقة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقف الاشتباكات داخل طرابلس.

وفي إعلانها قالت شركة طيران البراق في وقت متأخر يوم الثلاثاء: “السادة المسافرين سيكون تشغيل رحلات الغد من مطار معيتيقة”.

وعرضت طيران البراق على حسابها الرسمي بمنصة “فيسبوك” جدول رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا ببنغازي.

وأكد مراسل لوكالة أخبار ليبيا 24 على أن طرابلس تشهد هدوءً حذرًا، إثر توقف الاشتباكات التي اندلعت مساء الإثنين واستمرت إلى مساء الثلاثاء، بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية، على خلفية اعتقال الأخيرة لآمر اللواء 444، محمود حمزة.

ويأتي الهدوء إثر تأكيد تسليم جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار، برئاسة غنيوة الككلي.