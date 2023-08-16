جامعة الدول العربية تدعو لوقف العنف في طرابلس

أخبار ليبيا 24

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إلى “الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود طرابلس خلال الأشهر الماضية”.

وأعربت الجامعة، في بيان، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وحثت جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأكدت أن وقوع هذه الاشتباكات “يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.

وشهدت طرابلس أسوأ أحداث عنف هذا العام عندما اندلعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، في منطقة عين زارة، ثم امتدت إلى محيط عمارات منطقة الطبي بطريق الشوك، عد أن قام الردع باعتقال آمر اللواء العقيد محمود حمزة. ومجددا تظهر هذه المواجهات الغياب التام لمؤسسات الدولة في غرب ليبيا.