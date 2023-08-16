تأكيد مصري سعودي بضرورة العمل العربي المشترك لحل الأزمات بالدول العربية بينها ليبيا

16 أغسطس، 2023 5:35 م
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أخبار ليبيا 24

أكد وزيرا الخارجية في مصر والسعودية على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالبلدان العربية من بينها ليبيا حفاظًا على الأمن القومي العربي.

واجتمع وزير الخارجية المصرية سامح شكري مع نظيره السعودي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، حيث ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أبو زيد، أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها.

وقال، إن في مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا. وأضاف أبوزيد أن الوزيران أكدا على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي.

وأضاف، كما أنهما أكدا على أن تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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