بوتين: الولايات المتحدة وراء انتشار الإرهاب في ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي

أخبار ليبيا 24

ذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والغرب بجريمتهم في ليبيا عام 2011، وهو ما أدى الى كل هذه التداعيات في ليبيا ودول الجوار.

وأكد بوتين، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، ونقلتها سبوتنيك، إن شن الولايات المتحدة وحلفاؤها للعدوان على ليبيا أثر على إفريقيا الوسطى ومالي.

وشدد بوتين، إن ما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية، جاء بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا الأمر الذي أدى إلى انهيار الدولة الليبية.

وانتقد عملية ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن توفير المعدات والأسلحة، والذخيرة، وإرسال مستشارين عسكريين ومرتزقة، كل شيء يتم القيام به لإشعال الصراع بشكل أكبر، ومن أجل زيادة تأجيج الصراع وجذب الدول الأخرى إليه.

واختتم بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضًا بحسب كلمته.