بعد تسليم ميناء المدينة للأتراك..الشركسي: هل سيهجر الدبيبة أهالي الخمس من مدينتهم
أخبارليبيا24
علق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي على الأحداث التي صاحبت تسليم ميناء مدينة الخمس للأتراك
وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الدبيبة يُسلم ميناء الخمس للأتراك لإقامة قاعدة عسكرية بحرية”.
وأضاف عضو الملتقى :”عدد مُعتبر من أهالي وشباب مدينة الخمس الذين كانوا يأكلون ويشربون من هذا الميناء والذي يُعد مصدر قوتهم فقدوا أعمالهم”.
وتابع الشركسي في تغرديته :”ولكن السؤال بعد سلب الوظائف هل ستُسلب البيوت؟!،”.
وواصل عضو الملتقى :”المقصد هل سنشهد قريباً تهجير أهالي الخمس من مدينتهم وإقامة مدينة أخرى لهم لاقامة مستوطنات للعاملين بالقاعدة؟ مجرد سؤال”.