بعد تسليم ميناء المدينة للأتراك..الشركسي: هل سيهجر الدبيبة أهالي الخمس من مدينتهم

16 أغسطس، 2023 1:30 م
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أحمد الشركسي

أخبارليبيا24

علق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي على الأحداث التي صاحبت تسليم ميناء مدينة الخمس للأتراك
وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الدبيبة يُسلم ميناء الخمس للأتراك لإقامة قاعدة عسكرية بحرية”.

وأضاف عضو الملتقى :”عدد مُعتبر من أهالي وشباب مدينة الخمس الذين كانوا يأكلون ويشربون من هذا الميناء والذي يُعد مصدر قوتهم فقدوا أعمالهم”.

وتابع الشركسي في تغرديته :”ولكن السؤال بعد سلب الوظائف هل ستُسلب البيوت؟!،”.

وواصل عضو الملتقى :”المقصد هل سنشهد قريباً تهجير أهالي الخمس من مدينتهم وإقامة مدينة أخرى لهم لاقامة مستوطنات للعاملين بالقاعدة؟ مجرد سؤال”.

16 أغسطس، 2023 1:30 م
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