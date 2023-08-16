المترشح الرئاسي فضيل الأمين: أحداث طرابلس دليل على واجهة الاستقرار الزائف

أخبارليبيا24

اعتبر المترشح الرئاسي، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، ان ماشهدته الهاصة طرابلس دليل على واجهة الاستقرار الزائف.

وقال الأمين في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن الوضع الحالي في طرابلس هو دليل أو دليل آخر على “واجهة الاستقرار الزائف” التي تباع منذ فترة”.

وتابع المترشح :”في حين يتم اتخاذ خطوات من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من خلال لجنة 6 + 6 للوصول إلى انتخابات وطنية وسلطة تنفيذية موحدة للقيام بذلك”.

وأضاف :”أولئك الذين يريدون الإبقاء على الوضع الراهن والحفاظ على قبضتهم على السلطة مستعدون دون تردد لإشعال الصراع ودق إسفين بين الجماعات المسلحة”.

وشدد بالقول :”يجب أن تتوقف الاشتباكات على الفور وخفض التصعيد، ويجب ويتوقع أن يتم بوساطة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وليس من قبل أولئك الذين أشعلوا الصراع أو استفادوا منه”.