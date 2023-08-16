الشحومي: أحداث طرابلس يثبت قطعا فشل ذريع لكل السلطات القائمة
أخبارليبيا24
اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس يثبت قطعا فشل ذريع لكل السلطات القائمة.
وقال الشحومي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”رئيس حكومة ووزير دفاع في نفس الوقت يفشل مرتين في إقناع آمر تشكيل مسلح يتبع له إداريا و قانونيا بالإفراج عن آمر تشكيل مسلح آخر يتبع له أيضا”.
وتساءل الخبير الاقتصادي :”هل الأمور العسكرية تدار بالإقناع أم بالأوامر؟”.
وتابع الشحومي :”هذا يثبت قطعا فشل ذريع لكل السلطات القائمة و التي تتبجح بأنها ستعمل على إنقاذ البلاد”.
وأضاف في تغريدة سابقة :”حكومة لا تحتكر العنف المنظم عبر سيطرتها الكاملة على فوهات البنادق والعصي الطويلة و القصيرة تكون سلطة محكومة بالفشل الذريع في إدارة المشهد الأمني و الذي يشكل صلب الأزمة الليبية ولن تنفع قدرتها الواسعة على إنفاق المال في السيطرة و احتكار العنف و تهيئة مناخ الانتخابات”.