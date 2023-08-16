الدبيبة يتفقد الأضرار ببلدية عين زارة ويوجه بتعويض المتضررين

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قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بجولة تفقدية لبلدية عين زارة لتفقد الأضرار التي تعرض لها بعض المواطنين والمرافق نتيجة الاشتباكات.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتنظيف آثار الحرب وضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة بين جهاز الردع واللواء 444 على خلفية احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء في مطار معيتيقة.

وأكد مراسل أخبار ليبيا 24 أن طرابلس تشهد الآن هدوءً حذرًا، إثر موافقة أحد طرفي القتال على وقف القتال بشكل مؤقت.

ووافق اللواء 444 قتال على وقف القتال مؤقتًا، شريطة عدم الانسحاب من مواقعه والمقار التي سيطر عليها خلال الاشتباكات مع جهاز الردع في طرابلس، وفق ما أكده مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار من المتقاتلين.