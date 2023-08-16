بعد فشله فض الاشتباكات.. الدبيبة لأعيان طرابلس : نعول عليكم لفرض الأمن

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة.

وأكد الدبيبة – خلال لقائه اليوم بأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة مؤخراً – على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء خلال اللقاء، حُرْمة الدم الليبي، معرباً عن تقدير المجلس لجهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي ساهمت في وقف الاشتباكات.

واتفق الحاضرون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

وحضر الاجتماع وزراء الحكم المحلي والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وعمداء بلديات عين زارة وسوق الجمعة وسيدي السائح وقصر بن غشير والسبيعة.