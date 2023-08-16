الدبيبة: الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وتواجه بحزم وحكمة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدبيبة إنه كانت هناك جهود مبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.

وهذا أول حديث لرئيس حكومة الوحدة حول الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس اليومين الماضيين، بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.