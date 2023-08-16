الدبيبة: الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وتواجه بحزم وحكمة

16 أغسطس، 2023 5:06 م
2

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدبيبة إنه كانت هناك جهود مبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.

وهذا أول حديث لرئيس حكومة الوحدة حول الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس اليومين الماضيين، بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.

الوسوم
16 أغسطس، 2023 5:06 م
2

المزيد من الأخبار

تأكيد مصري سعودي بضرورة العمل العربي المشترك لحل الأزمات بالدول العربية بينها ليبيا

16 أغسطس، 2023 5:35 م

إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.203 مليون برميل يوميا

16 أغسطس، 2023 4:55 م

مركز الامتحانات يؤكد استئناف امتحانات الدور الثاني بالثانوية في عين زارة وسوق الجمعة غدا

16 أغسطس، 2023 4:15 م

مدير أمن طرابلس: الحالة الأمنية في طرابلس “جيدة ومستقرة” بعد انتهاء الاشتباكات

16 أغسطس، 2023 3:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى