الحصادي: سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس استهانة بالدماء المعصومة

16 أغسطس، 2023 12:15 م
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منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين هو استهانة بالدماء المعصومة وإهدار لها”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة :”غابت الفتوى عندما احتاج الناس لها؛ لتدافع عن “أرواحهم و أمنهم وممتلكاتهم” و تدعو إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء وحماية المدنيين”.

وختم الحصادي تغريدته :”تسيس الفتوى وتوظيفها غير مقبول على حساب الدماء المعصومة”.

16 أغسطس، 2023 12:15 م
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