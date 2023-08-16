الحصادي: سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس استهانة بالدماء المعصومة

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انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين هو استهانة بالدماء المعصومة وإهدار لها”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة :”غابت الفتوى عندما احتاج الناس لها؛ لتدافع عن “أرواحهم و أمنهم وممتلكاتهم” و تدعو إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء وحماية المدنيين”.

وختم الحصادي تغريدته :”تسيس الفتوى وتوظيفها غير مقبول على حساب الدماء المعصومة”.