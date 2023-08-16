الحصادي: سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس استهانة بالدماء المعصومة
أخبارليبيا24
انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين.
وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين هو استهانة بالدماء المعصومة وإهدار لها”.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة :”غابت الفتوى عندما احتاج الناس لها؛ لتدافع عن “أرواحهم و أمنهم وممتلكاتهم” و تدعو إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء وحماية المدنيين”.
وختم الحصادي تغريدته :”تسيس الفتوى وتوظيفها غير مقبول على حساب الدماء المعصومة”.