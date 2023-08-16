الاتحاد الأوروبي: اشتباكات طرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الأطراف المشاركة في أعمال العنف التي جرت بطرابلس إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.

وحثّ ‎الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على المشاركة في حوار من أجل استعادة الهدوء، لافتا إلى أن الأحداث التي جرت في طرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وممثلها عبد الله باتيلي.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.