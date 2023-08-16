الأردن.. اسقاط طائرة مسيرة على متنها مواد متفجرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسقط الجيش الأردني أسقط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا على متنها مواد متفجرة.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» كشفتْ عن مصادر عسكرية مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. اسقط الجيش الأردني، طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قالت في بيانٍ إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية؛ وأوضحتْ أنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال.

وفي سياقٍ منفصل.. قال الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي، في تصريحاتٍ صحفية، إنهُ لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.

وكالة عمون؛ ذكرت أن تصريحات الشمالي جاءت ضمن جلسة حوارية مع طلاب جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، حيث أوضح الشمالي أن هناك زيادة سنوية مقررة للقطاعين العام والخاص.