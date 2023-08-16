هدوء حذر يسود طرابلس.. اعتقال محمود حمزة يخلف أكثر من” 200″ قتيل وجريح

أخبار ليبيا 24

تشهد العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء هدوء حذرا بعد الاشتباكات، إذ عادت الحياة بشكل طبيعي إلى مناطق صلاح الدين، وعين زارة، وجزيرة الدوران، مع انتشار دوريات ثابتة ومتحركة تتبع وزارة الداخلية وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وقال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم غرب ليبيا مالك مرسيط اليوم الأربعاء إن “حصيلة الاشتباكات المسلحة ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا”.

وأوضح مرسيط أن فرق مركز طب الطوارئ والدعم نفذت 296 عملية إخلاء، وما زالت مستمرة في عملها، في المناطق التي شهدت اشتباكات.

وكان القتال قد اندلع في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، بعد احتجاز قوة الردع الخاصة قائد اللواء 444 محمود حمزة، عندما كان يقوم بإجراءات السفر عبر المطار.

وفي تصريحات إعلامية، أكد مصدر من غرفة عمليات اللواء 444 أن مصير آمر اللواء ما يزال مجهول، رغم ورود أخبار بأنه تم تسليمه لقوة محايدة خارج مطار معيتيقة، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع قادة عسكريين.

وذكر أن الغرفة مستمرة بالالتزام بالهدنة والاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار والإفراج عن آمر اللواء هذا اليوم.

وأشار المصدر إلى أن قوة الردع الخاصة تقوم في الوقت الحالي بالتحشيد وإقامة السواتر في أكثر من محور.

وأكد بأن الغرفة تعلن أنها ستتعامل مع أي تحرك ضدها دون رحمة ولن تتوقف عن عمليتها إذا حدث أي خرق أو إخلال بالاتفاق

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أعلن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.

وقد تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في بلدية عين زارة. وقال الإعلام الحكومي إن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بـ”تنظيف” آثار المواجهات، وحصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وعبّر الدبيبة عن أسفه على ما وقع من اشتباكات، مشددا على ضرورة عدم تكرار ذلك، وقال إن “ما حدث هو جرح نازف للعاصمة طرابلس وسكانها ولكل الليبيين”.

وأكد أن حكومته ستسعى إلى الاستقرار والبناء، وأن هناك مفسدين ستتصدى لهم حكومة الوحدة الوطنية وسنقف لهم بالمرصاد. وشدد على أهمية توثيق حقوق كل الناس المتضررة من هذه الاشتباكات.