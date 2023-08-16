ابتكار دواء يمكنه أن يعيد نمو الأسنان التالفة

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بدأ العلماء التجارب السريرية لدواء قد يحدث ثورة حقيقة في عالم علاجات الأسنان، حيث يمكنه أن يعيد نمو الأسنان مجددًا بعد كسرها أو تلفها.

ويجري فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى ميتانو باليابان التجربة، التي تهدف إلى علاج الأشخاص المصابين بقصور نمو الأسنان، وهي حالة نادرة تمنع أسنان الأطفال والبالغين من النمو بالطريقة الطبيعية.

ووفقًا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، فإن الأطباء اكتشفوا جسمًا مضادًّا قادرًا على الحد من نشاط جين “USAG-1″، حيث أن له صلة مباشرة بتقييد نمو الأسنان مرة أخرى.

وجرب العلماء الجسم المضاد على القوارض والفئران دون أن يسبب آثارًا جانبية، في حين يسعون إلى معرفة ما إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر.

وأكد الباحثون، على فعالية العلاج لدى الفئران، حيث يمكنه أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر.

وإذا نجحت التجارب الاختبارية على البشر يمكن أن يكون الدواء متاحًا بحلول عام 2030.

ويهدف الدواء في البداية إلى علاج الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، في حين يعتقد الباحثون إمكانية استخدامه بعد ذلك على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون مشكلات أسنان أكثر شيوعًا كأمراض اللثة.

من جهته، قال رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو كاتسو تاكاهاشي: “فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان، لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا، كنت واثقًا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك”.