إيقاف تشافي مدرب برشلونة مباراتين بعد طرده أمام خيتافي

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة مباراتين، بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام خيتافي

وتعرَّض تشافي ولاعبه البرازيلي رافينيا، للطرد خلال مباراة برشلونة ضد خيتافي بالجولة الأولى من الليغا.

وقالت اللجنة إن حكم المباراة سوتو جرادو، أكد في تقريره للمباراة، أنه تم طرد تشافي بسبب تركه المنطقة الفنية والاحتجاج على قرارات حكم الساحة أمام الحكم الرابع، رغم أنه تم تحذيره قبل طرده.

وبناءً على هذا التقرير تم إصدار قرار بإيقافه مباراتين، ونفس العقوبة للاعبه رافينيا الذي تعرَّض للطرد المباشر خلال اللقاء.

ولن يتمكن “تشافي” من قيادة برشلونة في المباراتين المقبلتين من الدوري الإسباني أمام قادش وفياريال، وكذلك سيتم حرمان الفريق الكتالوني من جهود رافينيا في ذات المباراتين لنفس العقوبة.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري بتعادل مخيب سلبيًا أمام خيتافي.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، الأولى من نصيب البرازيلي رافينيا، والثانية من جانب خيتافي لمدافعه خايمي ماتا، بينما الثالثة كانت موجهة إلى المدرب تشافي هرنانديز بداعي الاعتراض على الحكم.

وسيواصل برشلونة مواجهاته في الليغا، يوم الأحد المقبل، بمواجهة قادش على ملعبه الجديد لويس كومبانيس الأولمبي، بسبب أعمال تجديد مدرجات سبوتيفاي كامب نو.