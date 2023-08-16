إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.203 مليون برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ 1.203 مليون برميل يوميًا، لافتة إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتطمح المؤسسة إلى زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 2 مليون برميل يوميًا. وقبل ثلاثة أيام قالت المؤسسة إنّه في إطار إستراتيجية زيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة أقرَّ مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية.

إيرادات النفط

والأحد 14 أغسطس ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية وصلت نحو 5 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من 2023.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن العائدات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري توزعت بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.

وذكرت، أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونا و566 ألفا و611 دولارا من مبيعات النفط الخام.

وأوضحت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونا و50 ألفا و278 دولارا، يليها الغاز والمكثفات 121 مليونا و905 آلاف و795 دولارا، بينما بلغت عائدات البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفا و11 دولارا.