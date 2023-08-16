إرجاع التيار الكهربائي لمنطقة مول الملكية في طرابلس بعد انقطاعه بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إرجاع التيار إلى المنطقة التي يقع بها مول الملكية بعد انتهاء فرق الصيانة التابعة لدائرة التركيبات العامة بإدارة توزيع طرابلس من أعمالها.

وكانت قد شهدت المنطقة المحيطة بمول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء “444 قتال”.

وكانت قد أدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.