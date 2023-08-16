إجلاء أطقم طبية فلبينية من تحت نيران الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24

عاش 23 عنصرا طبيا من الجالية الفلبينية في طرابلس، أوضاعا إنسانية مرعبة نتيجة للاشتباكات التي وقعت اليومين الماضيين في قوتين تابعتين لحكومة الوحدة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم إن فرق الإخلاء أجلت 23 عنصرا طبيا من الفلبين مساء الثلاثاء من طريق الشوك الواقعة في نطاق الاشتباكات.

وأضافت أن عملية الإجلاء جاءت بعد ورود نداء من السفارة الفليبينية في طرابلس للمركز بشأن إخراج مواطنيها العالقين.

وقال المركز، إن فرق الإخلاء التابعة له مصحوبة بسيارات الاسعاف قامت على الفور بتوفير ممرات آمنة للعالقين الفلبينيين وإخراجهم إلى الأماكن الآمنة بسلام، دون أي أضرار أو إصابات بفرق الإخلاء أو العالقين.

وعاشت طرابلس اليومين الماضيين أعمال عنف نتيجة للقتال الذي دار بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وهما قوتين تابعتين لحكومة الوحدة.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.