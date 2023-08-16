أغلبهم من تونس وليبيا.. إيطاليا: تضاعف أعداد المهاجرين خلال هذا العام

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، تضاعف عمليات تدفق المهاجرين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وصل 89158 مهاجرًا إلى إيطاليا ، بزيادة 115.18 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وأوضحت الداخلية الإيطالية، تزايد عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بما يعادل 10285 ، أو 83.50 في المائة أكثر مما كان عليه في عام 2022 بنحو 5605 شخص.

وكشفت الداخلية، إن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو الماضي، هم من تونس: ويبلغ عددهم 54693، أي ما يعادل 61.34 في المائة من الإجمالي، وتليها ليبيا بـ 30.075 حصة تمثل 33.7 % من العدد الإجمالي.

فيما جاءت تركيا في المرتبة الثالثة، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيتين المعلن عنها من قبل المهاجرين، الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.