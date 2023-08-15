56.1 % يجيبون بـ (لا) على هل يعترف المجتمع الدولي بحكومة ليبية جديدة لأجل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

صوّتت الغالبية، على أن المجتمع الدولي لن يعترف بحكومة ليبية موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات في حال توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها.

وفي سؤال طرحته وكالة أخبار ليبيا 24 “هل سيعترف المجتمع الدولي بحكومة ليبية موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات في حال توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها؟” على منصتي “إكس” “تويتر” سابقًا و “فيسبوك” أجاب 56.1 بـ (لا) فيما أجاب 43.9 بـ (نعم).

ولازالت الأوضاع في ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا إذ توجد في حكومتان واحدة في الغرب وأخرى في الشرق.

تشكيل حكومة جديدة

ويصر مجلس النواب الذي وافق “مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تشرف على الانتخابات، في حين لم يبدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، أي رغبة لتحقيق ذلك، مع استمرار دعمه لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

من جانبها طالبت المملكة المتحدة، بأن تكون المناقشات بخصوص الحكومة الجديدة في ليبيا جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات. جاء ذلك في تغريده للسفارة البريطانية لدى طرابلس بمنصة “إكس”.

وقالت السفارة، إن “المملكة المتحدة تستمر في دعوة القادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعب ليبيا وتقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات”. وأضافت: “يجب أن تكون المناقشات حول الحكومة الجديدة جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات”.

ويشدد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل “حكومة موحدة” في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.

وفي 25 يوليو الماضي، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق لإجراء الانتخابات تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.